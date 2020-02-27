وأبلغت عدة دول، من بينها إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، عن تفشي فيروس "كوفيد-19"، بشكل كبير. وتتخذ تلك الدول خطوات لاحتواء تفشي المرض ، بما في ذلك فرض الحجر الصحي.



وقال شامبين، في بيان يوم الأربعاء - إن الحكومة ستقدم الخدمات القنصلية للأشخاص الذين قد يجدون صعوبة في العودة إلى كندا، مثل المساعدة في وثائق السفر - لكن أوتاوا لا تفكر في النقل الجوي في هذا الوقت.



وقال وزير الخارجية الكندي، وهو في طريقه لحضور اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب الليبرالي في أوتاوا "لدينا عدد من الناس الذين يحتاجون إلى المساعدة القنصلية وهذا ما نقوم به ، لكن لم يكن هناك طلب، ولا توجد خطة لإعادة مجموعة كبيرة من الناس إلى وطنهم". وأضاف "يمكن للناس استخدام الوسائل التجارية للعودة".