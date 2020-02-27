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فن

لن تعيش حياتك لإرضاء أحد سوى الله.. ياسمين عبدالعزيز تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:50 ص
ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
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سيد احمد
نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وكتبت ياسمين عبدالعزيز على الصورة " لو علمت السرعة التى سينساك بها الناس بعد موتك فلن تعيش حياتك لإرضاء احد سوى الله ".

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز سوف تخوض السباق الرمضاني 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.

كانت قد تردد خلال الأيام الماضية أنباء تفيد ارتباط كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي، الأمر الذي لم ينفه أو يؤكده أي منهما.
لن تعيش حياتك لإرضاء أحد سوى الله.. ياسمين عبدالعزيز تشعل السوشيال ميديا.. شاهد
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