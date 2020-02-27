لن تعيش حياتك لإرضاء أحد سوى الله.. ياسمين عبدالعزيز تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

وكتبت ياسمين عبدالعزيز على الصورة " لو علمت السرعة التى سينساك بها الناس بعد موتك فلن تعيش حياتك لإرضاء احد سوى الله ".

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز سوف تخوض السباق الرمضاني 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.



