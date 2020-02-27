ترامب: تهديد كورونا ليس بالكبير.. ولدينا 15 مصابا حتى الآن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن تهديد فيروس كورونا بالنسبة إلى الولايات المتحدة منخفض للغاية، مشيرًا إلى أن البلاد سجلت حتى الآن 15 حالة إصابة.





وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، "أولويتنا حماية شعب الولايات المتحدة وسنفعل ما بوسعنا لنواجه انتشار فيروس كورونا، ولو خصص الكونجرس أكثر من 2.5 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا سنقبل بذلك".





وتابع ترامب "الرئيس الصيني يعمل بجد لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ولدينا علاقات جيدة مع الدول التي تواجه فيروس كورونا وهناك آداء طيب ونجاح هائل حتى الآن بشأن التعامل مع الوباء".





وأشار ترامب إلى أنه من بين الحالات الخمسة عشر المصابة بفيروس كورونا عاد 8 أشخاص إلى بيوتهم لمواصلة تعافيهم.



