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أخبار العالم

الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن إطلاق النار في ويسكنسون

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:22 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، إن منفذ إطلاق النار بمصنع للكحول في مدينة ميلواكي بولاية ويسكنسون، قتل 6 أشخاص ثم انتحر ليسقط قتيلًا على الفور. 

وكانت شرطة المدينة الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي أعلنت أنها أرسلت وحدات إلى مقر شركة "مولسون كورس" إثر ورود بلاغ يفيد بوجود مسلح يطلق النار داخل مقر شركة الجعة العملاقة.

وقالت الشرطة في تغريدة على "تويتر": "الرجاء أن تبقوا بعيدين عن المنطقة في هذا الوقت"، مشيرة إلى أنّها تحقّق في "حادثة حرجة" في منطقة "ميلر فالي" حيث يقع مصنع الخمور.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعازيه لأسر ضحايا الحادث واصفًا إياه بالمروع.
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