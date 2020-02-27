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أخبار العالم

بأغلبية 129 صوتا.. البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:26 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
صوت نواب البرلمان التونسي، فجر اليوم الخميس، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ بأغلبية 129 صوتا ومعارضة 77 نائبا، فيما امتنع عن التصويت نائب وحيد. 

علق رئيس الحكومة الجديد، إلياس الفخفاخ، على موافقة البرلمان قائلا: "أن خطته ومنهجيته ستعتمد على الإصلاح وقد اختار فريقه الحكومي على هذا الأساس".

وأضاف الفخفاخ، "تونس تحتاج تكاتف مختلف الجهود الوطنية لمجابهة مختلف التحديات التي تمر بها".

وشدد على أن هناك 8 أولويات عاجلة في برنامج عمل حكومته للفترة المقبلة، من بينها مقاومة الجريمة والعبث بالقانون وإنعاش الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد.

وتضم حكومة الفخفاخ 32 عضوا، من بينهم 6 نساء، وتتضمن وزراء من أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وحزب البديل وحركة نداء تونس.

وأسندت الوزارات السيادية، إلى وزراء مستقلين من بينهم امرأة على رأس وزارة العدل في سابقة، هي الأولى في تاريخ تونس منذ الاستقلال.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، كلف الفخفاخ في 20 يناير المنقضي بمهمة تشكيل الحكومة بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان.
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