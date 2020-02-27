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فن

في عيد ميلاد معز مسعود.. قصة زواجه وطلاقه من شيري عادل

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:48 ص
معز مسعود وشيرى عادل
معز مسعود وشيرى عادل
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أحمد إبراهيم
يحتفل الداعية معز مسعود بعيد ميلاده الذى دخل مؤخرا عالم الفن من خلال إنتاج بعض الأعمال الفنية لعل أبرزها مسلسل "السهام المارقة" الذى شهد قصة حبه مع الفنانة شيرى عادل


فاجأ الداعية معز مسعود، جمهوره بإعلان زواجه من الفنانة الشابة شيري عادل، بعدما تشاركا معا في الجزء الأول من مسلسل "السهام المارقة"، الأمر الذي أثار جدلا حينها خاصة أن الداعية كان أعلن انفصاله عن المرشدة السياحية بسنت نور الدين، قبل زواجه من الأخيرة بمدة قصيرة.


وعلى جانب آخر، لم تعلق شيري حينها على الخبر فضلًا عن أنها لم تُشارك جماهيرها لحظات الاحتفال بالزواج، واكتفت بمُباركة زميلاتها في الوسط الفني.


عقب مرور عدة أيام من خبر الزواج، قرر الداعية معز الدفاع عن زوجته بعدما انتقدها البعض، لاختلافهما كليًا وجزئيًا، حسبما ذكر الرواد، ليخرج عن صمته، من خلال بيان رسمي تخطى الألف كلمة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كان مقتضاه، هو الدفاع عن زوجته، وقراره، وحريته، مؤكدا أنه يحترم الجميع، وممنون لمن هنأه بالزيجة، مشيرًا إلى أن الأمور، التي ينتقدها البعض كعدم ارتداء زوجته للحجاب أمور لا يقيس من خلالها قوة تدينها.


انفصل معز مسعود عن زوجته الفنانة شيري عادل، بعد فترة زواج لم تستمر شهرين، بسبب نشوب بعض الخلافات بينهما، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا خاصة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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