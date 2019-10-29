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فن

بعد أنباء عودتها إلى معز مسعود ..شاهد أحدث ظهور لـ شيرى عادل

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:11 ص
شيرى عادل
شيرى عادل
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شيرى نبيل
شاركت الفنانة شيرى عادل جمهورها بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " برفقة أصدقاء من إحدى السهرات .

وأثارت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حالة من الجدل، خاصة بعد الاطلالة التي ظهرت بها شيرى، مما تساءل الجمهور هل لها علاقة بعمل فني جديد .

وكان انفصل معز مسعود عن الفنانة شيرى عادل بعد زواج لم يدم طويلا وقد أثار الجدل بسبب زواجه من فنانة.
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