بعد أنباء عودتها إلى معز مسعود ..شاهد أحدث ظهور لـ شيرى عادل

شاركت الفنانة شيرى عادل جمهورها بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " برفقة أصدقاء من إحدى السهرات .



وأثارت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حالة من الجدل، خاصة بعد الاطلالة التي ظهرت بها شيرى، مما تساءل الجمهور هل لها علاقة بعمل فني جديد .



وكان انفصل معز مسعود عن الفنانة شيرى عادل بعد زواج لم يدم طويلا وقد أثار الجدل بسبب زواجه من فنانة.