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رياضة

محمد مرجان: الأهلي يتبع الأخلاق ويبتعد عن الصوت العالي

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:28 ص
محمد مرجان
محمد مرجان
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ياسمين تيسير
أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن النادي لن يتهاون في الحصول على حقوقه كاملة خاصة عقب توقيع عقوبات على لاعبيه وغرامة بسبب هتافات الجماهير المسيئة في مباراة السوبر.

وأضاف محمد مرجان في تصريحات لـ قناة "الأهلي"، أن النادي لا يتبع مطلقا أسلوب الصوت العالي من أجل الحصول على حقوقه، مؤكدًا أن محمود الخطيب رئيس النادي يحرص دائما على إيصال تلك الفكرة للجماهير.

وتابع محمد مرجان، أن الاهلي لا يتبع سوى اللوائح والقوانين من أجل الحصول على مستحقاته، مشددًا على أن الأخلاق هي من تنتصر في النهاية دائمًا. 

وأكمل أن مباراة الفريق أمام صن داونز يوم السبت المقبل مباراة هامة، وعلى الجماهير مساندة الفريق، بالإضافة إلى اتباع التعليمات بشكل جيد من أجل عودة الجماهير للملاعب.

وأشار إلى أن مسئولي النادي في حالة تفكير دائم في مصلحة الفريق، ولن تتهاون في الحصول على حقوقه كاملة.

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