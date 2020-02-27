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فن

أخبار الفن.. استئصال شيرين عبد الوهاب لورم بالرحم.. بكاء إلهام شاهين ويسرا.. غضب أصالة

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:52 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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أحمد إبراهيم

ننشر موقع "صدى البلد" الاخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

                                                       

انتفاخ في البطن.. شيرين عبد الوهاب تخضع لعملية جراحية دقيقة ..فيديو

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن إصابتها بورم ليفي كبير على الرحم؛ وهو ما استوجب تدخلًا جراحيًا دقيقًا لاستئصاله.

 

وفاء وتقدير.. انهيار إلهام شاهين ويسرا من البكاء في جنازة مبارك

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورًا من جنازة الرئيس الراحل حسنى مبارك، وظهرت فيها الفنانة يسرا والفنانة إلهام شاهين، وهما يقدمان واجب العزاء إلى جمال مبارك نجل الرئيس الراحل .

 

والد شقيق هيثم أحمد زكي: تم الاتفاق على بيع الشقة من دون المساس بمقتنيات الراحل ..فيديو

كشف عز الدين بركات، والد "رامي" شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى ، عن تفاصيل أزمة تبديد مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكى التي اتهمهما بالاستحواذ عليها وبيعها الفنان أشرف زكى، نقيب الممثلين.

 

قصف ثلاثي الأبعاد.. حساب ساخر يثير غضب أصالة

تعرضت الفنانة أصالة إلى موجة من الانتقادات بسبب إطلالتها فى إحدى الحفلات، وذلك عبر حساب على "إنستجرام" يحمل اسم "عديلة".

 

نجلاء بدر بعد جنازة مبارك: شكرا الرئيس السيسي ..شاهد

وجهت الفنانة نجلاء بدر رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي  وللقوات المسلحة، ونشرت صورة مجمعة لعدة صور له وللرئيس السابق محمد حسنى مبارك عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

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