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أخبار العالم

الدنمارك تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:35 ص
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
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أحمد محرم
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن الدنمارك سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا.

وأعلنت السلطات الإيطالية أمس، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورنا، الذي ظهر في الصين في أواخر ديسمبر. وقد سجلت إيطاليا 12 حالة وفاة، فيما رفعت عدد المصابين لـ 374 حالة بفيروس كورونا. وتتركز الحالات بشدة في منطقة لومباردي حيث تم تأكيد 322 إصابة.



وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى أن الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية "مقلقة للغاية".

كما حذر من أن استخدام عبارة "وباء عالمي" بدون مبالاة لوصف فيروس "كورونا" المستجد قد يساهم في زيادة المخاوف غير المبررة.

وأضاف أن استخدام عبارة "وباء عالمي" قد يوحي بأن السلطات الصحية عاجزة عن احتواء الفيروس، "وهذا أمر غير صحيح".

من جهته، دعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إلى "عدم الهلع بسبب تفشي كورونا"، مؤكدا تسجيل 80 ألفا و988 حالة إصابة في العالم أجمع، شخصت 96.5 بالمئة منها في الصين.
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