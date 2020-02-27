أبحث عن حبيب .. سيلينا جوميز تتحدث عن معاناتها بسبب حياة العزوبية

تحدثت النجمة العالمية سيلينا جوميز عن كواليس ألبومها الأخير Rare الذي طرح شهر يناير الماضي، بعد فترة غياب عن الساحة الغنائية بسبب مرورها بظروف صعبة.





وقالت سيلينا جوميز في حوار لمجلة WSJ :"هناك أغنية في ألبومها اسمها boy friend I want a التي تعني أريد حبيب" تلك الاغنية من اروع التجارب".





واضافت :" في ألبومي الجديد تعاونت من خلاله مع الشعراء الذين أحبهم وأحب العمل معهم ونحن مرينا بكل هذه المشاعر من خلال تجاربنا التجارب المختلفة ".





وتابعت :"نحن قضينا وقتاً في الاستديو نغني ونسجل الاغاني وهنا شعرت انني اريد حبيبا على الفور لأني عزباء منذ عامين ".





يذكر ان سيلينا جوميز كانت مرتبطة بالمغني الكندي جاستين بيبر لأكثر من 5 سنوات، ثم انفصلا وتزوج هو من عارضة الازياء الامريكية هايلي بالدوين منذ اكثر من عام، وعلى اثر ذلك دخلت سيلينا جوميز لمصحة نفسية.



