جامعة بنها تستقبل وفداً طلابياً من المنوفية

استقبل الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، وفدًا طلابيًا من جامعة المنوفية وذلك في إطار التبادل الطلابي بين جامعة بنها والجامعات المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب.

وقال الدكتور المغربي إن وفد جامعة المنوفية مكون من 22 طالبًا من جامعة المنوفية بكليتي الهندسة بمنوف والحاسبات والذكاء الاصطناعي بشبين الكوم.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن هناك وفدًا من جامعة بنها من كليتي الهندسة ببنها والحاسبات والذكاء الاصطناعي يتواجدون حاليًا بجامعة المنوفية؛ وذلك فى إطار تفعيل مبادرة المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب والخاصة بالتبادل الطلابى بين الجامعات المصرية للتعرف على أنظمة التعليم المختلفة بالكليات المناظرة داخل الجمهورية.

وأضاف "المغربي" أن الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل سوف تستقبل الجامعة وفدًا آخر من جامعة المنوفية من كلية التربية مقابل وفدا من جامعة بنها.

من جهته، أشار الدكتور خالد عيسوي إلى أهمية التعرف علي آراء الطلاب في هذه التجربة وأهم مميزاتها وأوجه تحسينها والاستفادة منها.

فيما أشاد طلاب جامعة المنوفية بالتجربة في جامعة بنها وحسن الاستقبال والإقامة بالمبني الفندقي بالمدينة الجامعية.