جامعة القاهرة تواصل حملاتها للتوعية بفيروس كورونا









من جانبها، قالت الدكتورة جيهان المنياوي، عميدة كلية العلاج الطبيعي، إن الندوة التثقيفية التي تنظمها الكلية سوف تتناول إجراءات السلامة الصحية الواجب اتباعها، وتوضيح أهمية ممارسة العادات والسلوكيات السليمة للوقاية من جميع الأمراض، واتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة، وطرق التعامل في حالة حدوث إصابة وكيفية رفع المناعة للحد من الإصابة.يشار إلى أن جامعة القاهرة أجرت حملة صحية ومسحًا طبيًا على 5003 طلبة وطالبات من المصريين والوافدين بالمدن الجامعية، في الفترة من 16 - 19 فبراير، بالتعاون بين كلية طب قصر العيني وكلية التمريض ومستشفى الطلبة والإدارة العامة للشئون الوقائية، وتستكمل المسح الطبي خلال هذا الأسبوع لضمان مناظرة جميع طلاب المدن الجامعية.