شاهد .. حفيد مبارك يعلن موعد ومكان عزاء الرئيس الأسبق الراحل

ونشر عمر علاء مبارك استوري عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "العزاء يوم الجمعة إن شاء الله بالمشير".

وشهد أمس الأربعاء، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 91 عامًا، وذلك بعد معاناة مع المرض.



