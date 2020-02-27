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أخبار البلد

شاهد .. حفيد مبارك يعلن موعد ومكان عزاء الرئيس الأسبق الراحل

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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منار نور
أعلن عمر علاء مبارك موعد جنازة جده الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ونشر عمر علاء مبارك استوري عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "العزاء يوم الجمعة إن شاء الله بالمشير".

وشهد أمس الأربعاء، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 91 عامًا، وذلك بعد معاناة مع المرض.

ووُلد الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أن تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011.
شاهد .. حفيد مبارك يعلن موعد ومكان عزاء الرئيس الأسبق الراحل
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