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فن

بسنت شوقي تتحدث لـ "صدى البلد" عن تجربة فيلم لما بنتولد

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:02 م
بسنت شوقي
بسنت شوقي
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آيه عاطف
أكدت الفنانة بسنت شوقي، إنها سعيدة بتجربة فيلم "لما بنتولد"، وسط عدد من نجوم الفن كان من بينهم الفنان عمرو عابد، وأمير عيد.


قالت بسنت، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": الفيلم يتحدث عن ثلاث قصص إنسانية، كل قصة لها معطياتها، ودوري به ليس كبير كنت أجسد شخصية موزعة موسيقية في فرقة أمير عيد،".

وتابعت :"من المفترض أننا أصدقاء وهناك مشاعر حب بيني وبينه لكننا نخاف ان نبوح بها كي لا نفسد علاقة صداقتنا، الفيلم يطرح قضايا معينة في الثلاث قصص، وأعتقد إن الفيلم يبرز فكرة ان الحب ينتصر في النهاية مهما حدث.

يذكر أن عُرض لبسنت، مؤخرًا فيلمها الجديد "بعلم الوصول"، والذي شاركت فيه الفنانة بسمة بجانب عدد أخر من النجوم.
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