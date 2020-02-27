بشير الديك يكشف سبب تأجيل فيلم الرقصة الأخيرة

كشف بشير الديك، أسباب توقف فيلم "الرقصة الأخيرة" الذي يتناول قصة حياة فريد شوقي وهدى سلطان.





وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": للأسف توقف لأسباب إنتاجية، والفيلم يتناول حياة فريد شوقي وهدى سلطان بعد ٢٥ عاما من طلاقهما".





وتابع: "عندما توفى فريد شوقي ذهبت هدى وجلست أمام قبره تتحدث إليه، مشيرا إلى أن هذا الموقف معناه أننا وجدنا بعضا عندما كنا صغارا فهي فترة صعبة أنها تنسى فكانت الرقصة الأخيرة".





يعرض لـ"بشير الديك" حاليا فيلم الفارس والأميرة، وتدور حكايته فى إطار من المغامرة والكوميديا، ناطق بالعربية مع ترجمة إلى الإنجليزية، وهو إنتاج مشترك بين مصىر/ السعودية، لعام 2019، ويعد أول تجربة مصرية سينمائية للرسوم المتحركة إذ انطلق العمل عليه منذ 20 عامًا، وواجهته بعض العثرات الإنتاجية إلى أن خرج للنور.





أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت فى القرن السابع الميلادى، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذى سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين فى عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب فى مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالى، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذى كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.





الفيلم يشارك فيه النجوم؛ محمد هنيدى، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدوانى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، إضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، الفيلم من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.