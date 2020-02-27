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برلمان

لتحفيز الاستثمار.. برلمانية تطالب بخفض أسعار الطاقة والمواد البترولية للمصانع

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:27 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية المقدمة للمصانع في الفترة الأخيرة، يشكل أحد المعوقات التي تقف حائل دون التوسع في الاستثمار الصناعي، مشيرة إلى أن الاستراتيجيات التي تسعى الحكومة لتحقيقها في الفترة الحالية للنهوض بالصناعة ووضع السوق المصري كمنافس أمام الأسواق العالمية تتطلب تقديم محفزات تشجيعية للمصانع وخفض تكلفة استهلاك الطاقة والمواد البترولية تشجيعًا للمستثمرين.  
 
وأوضحت "أبو السعد"، في بيان، الخميس، أن توفير السولار اللازم للمصانع بطريقة سليمة ومخططة، ولا تضر بالبيئة أو تبعث بإضرار تؤثر على صحة الإنسان، سيساهم بشكل قاطع في استمرار إنتاجية تلك المصانع، لاسيما وأن الصناعات الثقيلة تعتمد في الأساس على توافر الكهرباء والمواد البترولية، الامر الذي لا بد من دعمه والعمل على تقديم تسهيلات لأصحاب المصانع في إطار جهود الحكومة في معاونة أصحاب المصانع لدفع عجلة الإنتاج. 
 
وأكدت وكيل لجنة المشروعات، على ضرورة إعادة النظر في تكلفة مرور السيارات، خاصةً النقل بالطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الهامش الذي يحصّله السائق لا يتحمل دفع رسوم مرور على الطرق السريعة، الأمر الذي لا بد من تخفيضه تسهيلا على السائقين.
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