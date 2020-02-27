غياب المشير طنطاوي.. أبرز اللقطات في جنازة الرئيس السابق حسني مبارك

ن. شُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، أمس، الثلاثاء، في جنازة عسكرية، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس إلى مقابر العائلة في مصر الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وأعضاء البرلمان.ن.





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النياشين

تقدمت نياشين وأوسمة الرئيس الراحل الجنازة، وزاد عددها على 12 وساما هي؛ وسام نجمة سيناء، ووسام نجمة الشرف، وشعار الجمهورية العسكري من الدرجة الأولى، ووسام النجمة العسكرية، ونوط الواجب العسكري من الدرجة الأولى، ونوط الشجاعة العسكري من الدرجة الأولى، وشعار الاستحقاق، وشعار الامتياز من نوط الدرجة الأولى.





واجب العزاء

تقدم مراسم الجنازة العسكرية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وقدم واجب العزاء لنجلي الرئيس الراحل علاء وجمال مبارك وللسيدة سوزان مبارك.





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21 طلقة

أطلقت المدفعية 21 طلقة ضمن مراسم تشييع جنازة الرئيس الأسبق، وجاء إطلاقها تقديرا للمجهودات الذي بذلها الرئيس الأسبق في القوات المسلحة كأحد أبطال حرب أكتوبر، وصاحب الضربة الجوية الأولى.





غياب المشير

أبرز مشهد تم رصده من الجنازة هو غياب المشير حسين طنطاوي، على الرغم من وجود شخصيات بارزة من عصر مبارك كأحمد عز، وفتحي سرور، وزكريا عزمي، وفسر النائب مصطفى بكري سبب غياب المشير خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج، أن حالته الصحية قد تكون هي التي حالت دون حضوره الجنازة.





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تجمع المعزين والفنانين

حرص بعض الفنانين على حضور الجنازة، وكان أبرزهم الفنانة يسرا، والفنانة إلهام شاهين، والملحن عمرو مصطفى، فضلا عن محب الرئيس السابق الذين حضروا الجنازة حاملين اللافتات لنعي الرئيس السابق.