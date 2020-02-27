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أخبار البلد

بهذه الكلمات.. المشير طنطاوي ينعي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:11 م
المشير محمد حسين
المشير محمد حسين طنطاوي
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صدى البلد
حرص المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، على نعي رئيس مصر الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية أمس الأول، الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عامًا، وذلك على صفحات جريدة "الأهرام".

وجاءت كلمات النعي، الذي أرسله المشير طنطاوي، من خلال الجريدة، مقتضبة أعرب فيها عن خالص الحزن والأسى لرحيل رئيس مصر الأسبق.
 
وغيب الموت الرئيس محمد حسني مبارك، يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 91 عاما، وتم تشييع جثمانه من مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس، حيث أقيمت جنازة عسكرية تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسيي، حضرها قيادات الجيش ورموز الدولة ووزاء الحكومة، فضلا عن رموز سابقين أيضا كانت عاصرت فترة الرئيس الراحل، ولكن تغيب عن المشهد بشكل ملحوظ المشير طنطاوي.

وأدى غياب المشير طنطاوي عن المشهد يوم الجنازة، إلى طرح العديد من التساؤلات من قبل جمهور السوشيال ميديا، حول أسبابه.
بهذه الكلمات.. المشير طنطاوي ينعي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
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