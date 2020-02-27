الهجرة والتصنيع توقعان اتفاقية لتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة

السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع اتفاقية للتعاون بين الهيئة وشركة جوتمان الألمانية بفرعها بالشرق الأوسط ومقره دبي؛ لتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة، بما يلبي احتياجات السوق المحلي وتعزيز التصدير للمنطقة الإفريقية والعربية. شهدتعبد الشهيدوشئون المصريين في الخارج، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع اتفاقية للتعاون بين الهيئة وشركة جوتمان الألمانية بفرعها بالشرق الأوسط ومقره دبي؛ لتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة، بما يلبي احتياجات السوق المحلي وتعزيز التصدير للمنطقة الإفريقية والعربية.





أشادت السفيرة نبيلة مكرم بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع، لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا المتطورة، موضحة أن بنود البروتوكول دخلت حيز التنفيذ لتأسيس صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة لتلبية متطلبات كافة المشروعات التنموية.





وأكد الفريق عبد المنعم التراس، على متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته؛ لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة بكافة أنواعها بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.





كما أشار التراس إلى أهمية توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي في مجال صناعة الألومنيوم والتحول من التجميع إلي التصنيع، بالتعاون مع شركة "جوتمان" الألمانية بفرعها بالشرق الأوسط بدبي، والتي تعد مجموعة دولية تعمل في أكثر من 45 دولة حول العالم، موضحا أهمية رفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات؛ لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع بما يحقق صالح المستهلك، وتوفير احتياجات السوق المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية.





وأضاف أن مصر لديها مقومات تنافسية جاذبة حيث تتمتع بالإعفاءات الجمركية والاتفاقات التجارية المبرمة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم، وهو ما يجعل من الممكن أن تصبح مصر مركزا لتصدير الألومنيوم لدول المنطقة العربية والإفريقية بتكلفة تنافسية.





ووفقا لجوانب الاتفاق، أوضح "التراس" أنه تم الاتفاق على البدء في الخطوات التنفيذية للشراكة وتأسيس شركة "جوتمان" المصرية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي والمشروعات التنموية والإنشاءات الكبرى المخطط لها في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والمدن الذكية؛ لتصنيع أنظمة تزجيج الألومنيوم وقطاعات التكسية والتغليف، وواجهات المباني عالية الجودة، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن التدريب للكوادر البشرية وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وفقا لأحدث نظم التدريب المتطورة.





من جانبه، أوضح نائل مصطفي لطفي أبو العافية رئيس مجلس إدارة شركة "جوتمان " بفرعها بالشرق الأوسط في دبي، أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يلبي إحتياجات قطاعات المشروعات السكنية والتجارية، بمنتجات ألومنيوم هندسية ألمانية توفر بيئة مريحة وتتميز بالاستدامة والأداء، مشيدا بخطة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي والإمكانيات التصنيعية والفنية المتميزة بها وما لديها من كوادر بشرية مدربة، إلى جانب ما تتميز به من دقة في تنفيذ المشروعات التي تسند إليها وتسليمها في التوقيتات المحددة.



