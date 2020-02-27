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تعليم

رئيس جامعة المنيا 1000 خدمة مميكنة للطلاب بالكليات

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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ايمن رياض
اكد الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة نجحت في تنفيذ أكثر من 90% من الخدمات الإلكترونية لطالبي الخدمات مسبوقة الدفع بالإدارات، وقطاع شئون الطلاب، والدراسات العليا، والخريجين، من خلال منظومة خدماتها الإلكترونية الشاملة التي وصلت لـ1000 خدمة مميكنة بخطتها للتحول الرقمي، مؤكدًا أن الجامعة تقوم برصد مؤشرات الأداء للخدمات بشكل مستمر لقياس جودة وسرعة الخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس جامعة المنيا برئاسته، وبحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس وبحضور علي محمد صلاح رئيس اتحاد طلاب الجامعة. 

ومن جانبه استعرض الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضماد الجودة والاعتماد، تقرير المركز في إطار خطته لقياس مدى استعداد كليات الهندسة، والعلوم، والطب، والألسن للتقدم للاعتماد، في ضوء الزيارات الميدانية لأعضاء المركز لتقييم أداء وحدات الجودة بالكليات، لتعزيز موقفها للتقدم للاعتماد خلال عام 2020، واستيفاء معايير الجودة بها طبقًا لنظام الاعتماد البرامجي الجديد، وخلق مناخ إيجابي لتحسين كفاءة وأداء العمل، هذا إلى جانب حث الكليات للتقدم بمشاريع التميز لوزارة التعليم العالي؛ لدعم الكليات وتوفير مصادر تمويل تكفل تحقيق أهداف التنمية والتطوير للعملية التعليمية والجودة المؤسسية بها.
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