رئيس جامعة المنيا 1000 خدمة مميكنة للطلاب بالكليات

اكد الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة نجحت في تنفيذ أكثر من 90% من الخدمات الإلكترونية لطالبي الخدمات مسبوقة الدفع بالإدارات، وقطاع شئون الطلاب، والدراسات العليا، والخريجين، من خلال منظومة خدماتها الإلكترونية الشاملة التي وصلت لـ1000 خدمة مميكنة بخطتها للتحول الرقمي، مؤكدًا أن الجامعة تقوم برصد مؤشرات الأداء للخدمات بشكل مستمر لقياس جودة وسرعة الخدمات المقدمة.





جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس جامعة المنيا برئاسته، وبحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس وبحضور علي محمد صلاح رئيس اتحاد طلاب الجامعة.



