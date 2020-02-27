إعلامية صينية: الشعب المصرى خفيف الدم ويحب الدردشة.. فيديو

قالت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، إن الطعام الصيني مختلف بشكل كامل عن الطعام المصري، ونستخدم في الصين مجموعة من التوابل المختلفة .

وأضافت فيحاء وانج في حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الشعب المصري خفيف الدم وأحب مصر كثيرا .





وتابعت فيحاء وانج:" الصينيون قليلو الكلام والمصريون يحبون الكلام والدردشة وهذا امر يعجبني".





وأكملت فيحاء وانج:" كان لدي حلم بزيارة الدول العربية ومصر، والعالم العربي عالم ساحر ومختلف بشكل كامل عن الصين".



