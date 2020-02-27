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إعلامية صينية: الشعب المصرى خفيف الدم ويحب الدردشة.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:34 م
الإعلامية الصينية
الإعلامية الصينية فيحاء وانج
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هاني حسين
قالت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، إن الطعام الصيني مختلف بشكل كامل عن الطعام المصري، ونستخدم في الصين مجموعة من التوابل المختلفة .
 
وأضافت فيحاء وانج  في حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الشعب المصري خفيف الدم وأحب مصر كثيرا .

وتابعت فيحاء وانج:"   الصينيون قليلو الكلام والمصريون يحبون الكلام والدردشة وهذا امر يعجبني".

وأكملت فيحاء وانج:"  كان لدي حلم بزيارة الدول العربية ومصر، والعالم العربي عالم ساحر ومختلف بشكل كامل عن الصين".

وتابعت فيحاء وانج:"  درست في  جامعة الدراسات الأجنبية في بكين وتخصصت في اللغة العربية  واللغة العربية تعتبر  لغة صعبة نتيجة النطق الحروف مثل حرف الراء والضاد،  وقواعد النحو ".
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