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طبيب: إيران تعاني بسبب كورونا.. والحجر الصحي في مصر مثالي.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:07 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية لأمراض الحساسية والمناعة، إن الأنفلونزا الموسمية تقتل نصف مليون نسمة سنويا، بينما معدلات الوفاة بفيروس كورونا داخل الصين ضئيلة تقدر بـ 2% وخارج الصين بـ 1.6%.

وأضاف مجدي بدران في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إيران بها حالات وفاة كثيرة بسبب كورونا  وتهدد دول كثيرة حولها وإيران لم تتعامل  بشفافية بداية من إعلان  الحالات المصابة وتأخرهم في التحرك وعدم توافر حجر صحي".

وتابع مجدي بدران:"  الحجر الصحي في مصر مثالي جدا ووزارة الصحة تتخذ إجراءات وقائية على أعلى مستوى لمنع دخول فيروس إلى مصر".

واكمل مجدي بدران:"  علينا رفع مستوى التثقيف الصحي للمواطنين والتعرف على طرق العدوى والوقاية  منها، وعدم مخالطة الأفراد المصابين بنزلات البرد وعدم لمس الأسطح الملوثة وغسل اليدين بالماء والصابون بكثرة وتقليل المصافحة والتقبيل".
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