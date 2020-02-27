طبيب: إيران تعاني بسبب كورونا.. والحجر الصحي في مصر مثالي.. فيديو

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية لأمراض الحساسية والمناعة، إن الأنفلونزا الموسمية تقتل نصف مليون نسمة سنويا، بينما معدلات الوفاة بفيروس كورونا داخل الصين ضئيلة تقدر بـ 2% وخارج الصين بـ 1.6%.





وأضاف مجدي بدران في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إيران بها حالات وفاة كثيرة بسبب كورونا وتهدد دول كثيرة حولها وإيران لم تتعامل بشفافية بداية من إعلان الحالات المصابة وتأخرهم في التحرك وعدم توافر حجر صحي".





وتابع مجدي بدران:" الحجر الصحي في مصر مثالي جدا ووزارة الصحة تتخذ إجراءات وقائية على أعلى مستوى لمنع دخول فيروس إلى مصر".





واكمل مجدي بدران:" علينا رفع مستوى التثقيف الصحي للمواطنين والتعرف على طرق العدوى والوقاية منها، وعدم مخالطة الأفراد المصابين بنزلات البرد وعدم لمس الأسطح الملوثة وغسل اليدين بالماء والصابون بكثرة وتقليل المصافحة والتقبيل".