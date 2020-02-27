التضامن: برنامج وعي يعالج 12 قضية تعطل مسيرة التنمية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن برنامج "وعى للتنمية المجتمعية"، يمثل صحوة للتفكير الايجابى والممارسات السلوكية السليمة لمحاربة الهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال ومكافحة المخدرات.





وأضافت القباج خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج :"كل يوم" المذاع عبر فضائية :"أون"، أنه يتم تطبيق البرنامج على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف نشر الوعي الإيجابي، لاستعادة الجذور الاصلية المبنية على ثقافة احترام الآخر والاهتمام بصحة المرأة والطفل، ونظافة البيئة وغير ذلك.





وأشارت إلى أن برنامج "وعي" عبارة عن حزمة من 12 رسالة لمعالجة 12 قضية، جميعها تعطل مسيرة التنمية.

وأكدت القباج، أهمية المؤسسات الإعلامية والدينية في تنفيذ البرامج التي تنفذها وزارة التضامن لإحداث ثورة فكر إيجابية .