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رياضة

نجم الزمالك السابق يهاجم عمرو الجنايني ويطالب بإدارة حاسمة من اتحاد الكرة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:50 ص
صدى البلد
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نور عادل
هاجم عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري مؤكدًا أنه لم ينفذ العديد من الوعود التي وعدها للجماهير حينما نصب من الاتحاد الدولي كرئيس لاتحاد الكرة.


وقال عفت نصار في تصريحات تلفزيونية "الجنايني لم ينفذ وعوده بشأن انتظام مسابقة الدوري وأيضًا تطبيق تقنية الفيديو، ولم يختلف عن هاني أبو ريدة، وإحنا عايزين رئيس اتحاد دكر ميهموش لا أهلي ولا زمالك".


وتابع: "ما فعله مرتضى منصور٬ رئيس القلعة البيضاء بعدم خوص مباراة القمة أمام الأهلي أمر صحيح، وكان يجب على اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة من أجل مباراة الترجي، وهو أمر لا يليق من الجبلاية".


واستطرد: "اتحاد الكرة أخذ فى الاعتبار حساب الشركة الراعية وليس نادي الزمالك الذي يملك مهمة قومية فى بطولة دوري أبطال أفريقيا".


وتابع: "الأهلي يسيطر على ٨٠% من الإعلام، وغلاف الأهرام الرياضي سقطة إعلامية ضد نادي الزمالك، وكان يجب ألا يخرج بهذا الشكل".
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