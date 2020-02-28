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فن

شيرين رضا مطلوبة على جوجل.. اعرف السبب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:54 ص
شيرين رضا
شيرين رضا
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة شيرين رضا، مؤشرات البحث جوجل، بعد التصريحات الجريئة التي انتشرت لها مؤخرًا في احدى البرامج التلفزيونية.

أكدت شيرين رضا، أنها اكتفت من العلاقات العاطفية، مشيرة إلى أنها تريد أن تعيش حياتها بشكل به راحة وسلام نفسي.

وقالت شيرين رضا، في أحد اللقاءات التليفزيونية: "كان عندي علاقات كتيرة في حياتي، كفاية كدة بالنسبالي.. أنا مش عايزة واحد ينام جنبي ويبقى اسمه جوزي وخلاص".

يذكر أن عُرض لـ شيرين رضا، مؤخرًا فيلم "رأس السنة" بصحبة عدد من النجوم من بينهم إياد نصار، وإنجي المقدم، وبسمة، وأحمد مالك، وغيرهم.
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