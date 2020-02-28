شيرين رضا مطلوبة على جوجل.. اعرف السبب

أكدت شيرين رضا، أنها اكتفت من العلاقات العاطفية، مشيرة إلى أنها تريد أن تعيش حياتها بشكل به راحة وسلام نفسي.





وقالت شيرين رضا، في أحد اللقاءات التليفزيونية: "كان عندي علاقات كتيرة في حياتي، كفاية كدة بالنسبالي.. أنا مش عايزة واحد ينام جنبي ويبقى اسمه جوزي وخلاص".