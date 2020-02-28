شاهد.. تفكيك هاتف Razr يكشف الفرق بين منافسه Galaxy Z Flip

نشرت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة، مقطع فيديو لتفكيكي هاتف شركة موتورولا "ريزر Razr" القابل للطي، وذلك بعد أيام من اختبار هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip وتفكيكه لاكتشاف بنيته وطبقة الألياف الواقية المدمجة في المفصل، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.





وقارنت قناة JerryRigEverything، المتخصصة في اختبارات المتانة، هاتف موتورولا القابل للطي بهاتف Galaxy Z Flip، وركزت على آلية المفاصل في كلا الهاتفين، وذلك بالنظر إلى أنهما يشتركان في أنهما يطويان كالهواتف الصدفية التقليدية.





ويظهر في الفيديو الذي تتجاوز مدته 9 دقائق أن مفاصل هاتف Razr، تختلف عن نظيراتها في منافسه Galaxy Z Flip، إذ إن موتورولا استخدمت آلية أبسط.





وبدأ صاحب القناة "زاك" في تفكيك هاتف Razr ليكشف عن التقنيات التي استخدمتها موتورولا في الهاتف، بما في ذلك المادة اللزجة التي أحاطت الشركة بها كافة المكونات الحساسة لحمايتها من الماء الذي قد يتسرب إلى داخل الهاتف.





الجدير بالذكر أن هاتف سامسونج Z Flip، المستوحي تصميمه من شركة جهاز موتورولا القابل للطي Razr، يعاني من بعض العيوب من حيث التصميم والبناء، أذ أن الجهاز ليس مقاوما للماء أو الغبار، حيث يسمح الهاتف القابل للطي للغبار بالوصول إلى داخل الهاتف، مما جعل المفصل يتوقف عن الفتح بالكامل.





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