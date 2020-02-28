AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شاهد.. تفكيك هاتف Razr يكشف الفرق بين منافسه Galaxy Z Flip

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:30 ص
Galaxy Z FlipوRazr
Galaxy Z FlipوRazr
Advertisements
شيماء عبد المنعم
نشرت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة، مقطع فيديو لتفكيكي هاتف شركة موتورولا "ريزر Razr" القابل للطي، وذلك بعد أيام من اختبار هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip وتفكيكه لاكتشاف بنيته وطبقة الألياف الواقية المدمجة في المفصل، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.

وقارنت قناة JerryRigEverything، المتخصصة في اختبارات المتانة، هاتف موتورولا القابل للطي بهاتف Galaxy Z Flip، وركزت على آلية المفاصل في كلا الهاتفين، وذلك بالنظر إلى أنهما يشتركان في أنهما يطويان كالهواتف الصدفية التقليدية.

ويظهر في الفيديو الذي تتجاوز مدته 9 دقائق أن مفاصل هاتف Razr، تختلف عن نظيراتها في منافسه Galaxy Z Flip، إذ إن موتورولا استخدمت آلية أبسط.

وبدأ صاحب القناة "زاك" في تفكيك هاتف Razr ليكشف عن التقنيات التي استخدمتها موتورولا في الهاتف، بما في ذلك المادة اللزجة التي أحاطت الشركة بها كافة المكونات الحساسة لحمايتها من الماء الذي قد يتسرب إلى داخل الهاتف.

الجدير بالذكر أن هاتف سامسونج Z Flip، المستوحي تصميمه من شركة جهاز موتورولا  القابل للطي Razr، يعاني من بعض العيوب من حيث التصميم والبناء، أذ أن الجهاز ليس مقاوما للماء أو الغبار، حيث يسمح الهاتف القابل للطي للغبار بالوصول إلى داخل الهاتف، مما جعل المفصل يتوقف عن الفتح بالكامل.

<iframe width="727" height="409" src="https://www.youtube.com/embed/eJzJMgCjVqo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول صور مسربة لهاتف Galaxy Fold 2 القادم.. ومقارنة مع موتورولا Razr

سامسونج تستعد لطرح Galaxy Z Flip لمنافسة Motorola Razr .. التفاصيل والسعر

شاهد.. موتورولا تنشر 6 مقاطع فيديو جديدة لـ Motorola razr 2019

شاهد.. سامسونج تنشر أول فيديو تشويقي عن Galaxy S20 وGalaxy Z Flip

قابل للطي.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Flip

شاهد.. ماذا حدث لهاتف موتورولا رازر بعد طيه 27 ألف مرة

ترشيحاتنا

حكم تارك صلاة الجمعة .. ومتى تسقط عن المسلم؟

بـ مكونات من المطبخ.. تخلصي من انسداد البالوعة فى دقائق

ساندي: لم يلتف أحد لأعمالي خلال الـ 3 سنوات الماضية

شاهد.. قبطان عجوز يطير في الهواء بقوة خارقة لإنقاذ امرأة من الغرق.. صور

الصحة العالمية: فيروس كورونا وصل لمرحلة خطيرة وقد يتحول إلى وباء

أحمد نعينع يحي عزاء حسني مبارك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

توقف عن هذه العادات.. هانى الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا

رسائل قابوس للقوات المسلحة تتصدر واجهة معرض مسقط..صور