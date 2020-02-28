تنسيق مكثف مع السعودية والشركات لحفظ حقوق المعتمرين المصريين

أعلنت وزارة السياحة والآثار أنها تقوم بالتنسيق المكثف والمستمر مع خطوط مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية والطيران الخاص ووزارة الحج السعودي والاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر و السياحية والشركات السياحية بحيث لا يضار أى مواطن مصري ماديا.
جاء ذلك في ضوء القرار الذي اتخذته السلطات السعودية بتعليق رحلات العمرة بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي إطار حرص وزارة السياحة والآثار المصرية علي المعتمرين المصريين وحقوقهم.
كما انشأت وزارة السياحة والآثار المصرية غرفة عمليات تقوم بعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة المستجدات فى هذا الشأن للوصول مع السلطات السعودية الي الحلول و الإجراءات التي يجب اتباعها لحماية حقوق المواطنين المصريين وكذلك الشركات السياحية.