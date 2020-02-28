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منوعات

إصابة أول حيوان أليف بفيروس كورونا.. تفاصيل

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:24 م
صدى البلد
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نهى حمدي
أصيب كلب فى هونج كونج، بـ«فيروس كورونا»، فى تصعيد خطير ينذر بكارثة عالمية.

وخضع كلب من فصيلة PET للاختبار، وجاءت نتيجة التحاليل إيجابية، معلنة إصابته بفيروس كورونا الجديد، دون معرفة كيفية وصول إليه، بحسب ما  نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 

وقالت صاحبة الكلب "إيفون تشاو هاو يي" التي تعيش في هونج كونج مع كلبها الصغير، بأنها شعرت بعلامات غريبة على كلبها فتوجهت على الفور إلى الطبيب البيطري الذي أجرى فحوصاته على العين والفم والأنف، بالإضافة إلى إجراء اختبارات طبية وكانت النتائج كلها تشير إلى إصابة الكلب بفيروس كورونا الجديد ولكن بنسبة قليلة.

وقالت حكومة هونج كونج إن الكلب وضع في الحجر الصحي في مأوى للحيوانات وحده، للتأكد من حالة الكلب ومن أين حصل على عدوى هذا الفيروس. وإذا تم تأكيد ذلك، فسوف يصبح أول حالة إصابة بالفيروس في حيوان أليف ، حيث تجاوزت أعداد المصابين 82،000 في جميع أنحاء العالم.
إصابة أول حيوان أليف بفيروس كورونا.. تفاصيل
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