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أصل الحكاية

أنجولا.. كل ما تريد معرفته عن بلد الأنهار والشلالات.. صور

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:17 م
أنجولا.. كل ما تريد
أنجولا.. كل ما تريد معرفته عن بلد الأنهار والشلالات
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أمينة الدسوقى
تضم سهول ساحلية ترتفع نحو الداخل، تنبع منها أنهار عديدة تتجه إلى زائير أو نحو المحيط الأطلنطي أو إلى الداخل، يتنوع مناخها مابين شبه الصحراوي والحار والرطب، ومابين سقوط الأمطار، هى أنجولا التى بالتأكيد ستبهرك معالمها السياحية التى تنقلك إلى عالم آخر حيث الطبيعة الخلابة والمناظر الجميلة التى لا مثيل لها بالعالم .

أفريقيا بالتأكيد هى قارة غنية جدا دولها تتميز بخصائص منفردة تغرد بها فى العالم والدليل على ذلك ماتنعم به أنجولا حيث أنها دولة في جنوب الوسط من إفريقيا، حدودها مع ناميبيا جنوبا والكونغو شمالا وزامبيا شرقا والمحيط الأطلنطي غربا، كما أنها سابع أكبر بلد في أفريقيا، يقوم اقتصادها على الزراعة لذلك تعد أهم محاصيلها، الذرة، والكاسافا، وقصب السكر، ونخيل الزيت، والسيسال.

اعتماد أنجولا على الزراعة لا يعنى أنها دولة فقيرة فى المعادن على العكس فإن أنجولا تزخر بالنفط والماس والذهب والنحاس، هذا بالإضافة إلى الثروات السياحية حيث أن أنجولا بها كواندو كوبانغو وهى أحد مقاطعات أنجولا اسمها مشتق من نهري كواندو و أكفانجو الذين يعبران حدود المقاطعة الشرقية والغربية على الترتيب.

هذه المقاطعة كانت القاعدة الرئيسية لحركة ضد الاستعمار يونيتا بقيادة جوناس سافيمبي في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، كما أن مقاطعة كواندو كوبانغو بها النصب التذاكارى لـ معركة كويتو كوانافال والتى كانت تهدف إلى تحرير جنوب إفريقيا، وإطلاق سراح نيلسون مانديلا ، ومنح ناميبيا الاستقلال.

تزخر كواندو كوبانغو بأنهارها المتشابكة، فضلا عن وجود مطار للترويج السياحي.

لوندا

أما المنطقة الأخرى فى أنجولا والتى تعد من بين أكبر مدنها حيث أن لوندا عاصمة أنجولا كما أنها مركز الفن والثقافة، وتعتبر الميناء الرئيسي الاول لانغولا والمركز الاداري، كما تعتبر لوندا مركزا للرهبان الكاثوليك.

أما أبرز ما تتميز به أنجولا هو شلالات كالاندولا والتى في مقاطعة مالانجي حيث تتدفق مياهها بشكل كبير خلال موسم الأمطار، ويبلغ ارتفاعها أكثر من 100 متر، وتعد الشلالات الأكبر في أفريقيا من حيث الحجم.

نهر كواندو 

وبالنسبة للأنهار تزخر أنجولا بالعديد حيث يوجد بها نهر كواندو، والذى يتدفق على الجزء الشرقي من مقاطعة كواندو حيث يوجد منبع كواندو في هضبة بييه في أنجولا و يعد المجرى الأوسط للنهر الحدود الفاصلة بين أنجولا وزامبيا. 

نهر كوانزا 

نهر كوانزا هو نهر في أنجولا يصب في المحيط الأطلنطي إلى الجنوب من العاصمة لواندا، يمتاز نهر كوانزا بتنوعه البيولوجي والبيئي وبه أكثر من خمسين نوعا من الأسماك، كما أنها مصدر للطاقة الكهرومائية لأنجولا من خلال سد كاباندا الذي أقيم في مقاطعة ملانجي عام 2004.
أنجولا.. كل ما تريد معرفته عن بلد الأنهار والشلالات.. صور
أنجولا.. كل ما تريد معرفته عن بلد الأنهار والشلالات.. صور
أنجولا.. كل ما تريد معرفته عن بلد الأنهار والشلالات.. صور
أنجولا.. كل ما تريد معرفته عن بلد الأنهار والشلالات.. صور
أنجولا.. كل ما تريد معرفته عن بلد الأنهار والشلالات.. صور
أنجولا.. كل ما تريد معرفته عن بلد الأنهار والشلالات.. صور
أنجولا.. كل ما تريد معرفته عن بلد الأنهار والشلالات.. صور
أنجولا.. كل ما تريد معرفته عن بلد الأنهار والشلالات.. صور
أنجولا.. كل ما تريد معرفته عن بلد الأنهار والشلالات.. صور
أنجولا.. كل ما تريد معرفته عن بلد الأنهار والشلالات.. صور
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