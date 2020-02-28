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حوادث

ضربة موجعة لتجار المخدرات.. إحباط ترويج ١٢٠ طربة حشيش بالدقهلية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالدقهلية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة شمال سيناء ، وله محل إقامة آخر بمحافظة الشرقية ) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وعثر بحوزته على  (120 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 12 كيلو جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامى، واستخدام السيارة والهاتف المحمول فى النقل والترويج.

 قدرت القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بحوالى ( 840,000 – ثمانمائة وأربعون ألف جنيه) تقريبًا.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها .

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