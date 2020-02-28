إقبال كثيف على انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ.. صور

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بكفر الشيخ، اليوم، الجمعة، إقبالًا كثيفا من قبل أعضاء الجمعية العمومية للتصويت في 6 لجان، خلال هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 27 مرشحًا، على 7 مقاعد لشعب الكهرباء والميكانيكا والمدني والشعبة المجمعة.





وبدأت عملية التصويت منذ العاشرة صباحًا، بمقر النقابة بمدينة كفر الشيخ، وتستمر حتى السابعة مساءً، وتوقفت عملية التصويت لمدة نصف ساعة بناءً على تعليمات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لأداء صلاة الجمعة.





ويتنافس 6 مرشحين على مقاعد شعبة الكهرباء لاختيار 3 منهم فقط، و8 مرشحين على مقعدي شعبة الميكانيكا لاختيار اثنين منهم فقط، و8 مرشحين آخرين على مقعد شعبة الهندسة المدنية لاختيار مرشح فقط، و5 مرشحين على الشعبة المجمعة التي تضم تخصصات الغزل والكيمياء والتعدين لاختيار مرشح واحد فقط.





وكانت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، والمرشحة على مقعد الشعبة المجمعة، قد أعلنت اعتذارها عن الترشح في هذه الانتخابات، بالرغم من إدراج اسمها في الكشوف النهائية للمرشحين.





جدير بالذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، يبلغ 14 ألفًا و373 مهندسًا.



