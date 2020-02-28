نحات المشاهير.. هاني جمال: أحمد زكي تعبني وفيروز رفعت سقف موهبتي

بتفاصيل وجه منمقة تغلفها روحها العذبة يزين رأسها تاج تقف فيروز شامخة بكامل جمالها وكأنها عادت لتوها إلى عهد الشباب، صفات وخصال أبدع "هاني جمال" في أن تظهر بتمثاله لتقف أمامه مبهورًا لا ينقصه سوى أن تدب فيه الحياة، إتقان شديد في النحت جعل كل من يرى التمثال يظن بأنه حظى برؤية المطربة اللبنانية فيروز وجهًا لوجه.





بالطين والأنامل التي تتقن فن النحت والروح يبدع النحات المصري "هاني جمال" في نحت تماثيل للمشاهير والعلامات المصرية البارزة في مختلف المجالات، فيقول هاني لـ "صدى البلد":" قمت بنحت عدد من التماثيل لشخصيات مشهورة كان أولهم لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، والجراح العالمي، مجدي يعقوب والفنان أحمد زكي، والموسيقار محمد فوزي، وغيرهم وكانت محطتي الأخيرة عند الايقونة فيروز".





بدأت مغامرات "جمال" مع النحت بدخوله كلية فنون جميلة في 2003 عشق الطين والتفاصيل وملامح الوجوه حتى تخرجه عام 2008، ليشق سبيله في نحت شخصيات غير مشهورة إلى جانب العمل في الديكور، إلى أن انتقل قطاره في نحت المشاهير مع استعدادات كأس العالم.





يقول "جمال":"في 2018 أول تمثال كنت أعمله لشخصية مشهورة كان محمد صلاح وكنا وقتها داخلين كأس العالم، وحاطين أمل كبير عليه على صلاح، وبأنه منقذ لأنه بطل عالمي ومعروف وهيعمل إنجاز مع المنتخب، فحبيت أعمل تمثال أجسد فيه محمد صلاح كشاب عرف يحقق حلمه بدأت رحلته من تحت الصفر لحد ما وصل للعالمية، وليس صلاح الرياضي العالمي".





طرق تمثال صلاح الذي جاب وطاف مواقع التواصل الاجتماعي أبواب جديدة لـ"جمال" فيسرد تفاصيل إعلان شركة الشحن العالمية DhL قائلًا: " صور التمثال انتشرت على السوشيال ميديا بشكل كبير ومن هنا شركة الشحن تواصلت معايا، كفكرة إعلان أنهم يوصلوا الرسالة لمحمد صلاح إعجبت بالفكرة جدًا واشتغلنا عليها وطلع الإعلان ووصل التمثال لـ صلاح"، وقرر نجم ليفربول الاحتفاظ بالتمثال في منزله موجهًا شكره لـ"جمال" من خلال شركة الشحن وبتدوينه على صفحاته على تويتر دون أن تتم بينهما مكالمات شخصية.





رسالة وهدف و فلسفة تلك هي الخطة التي يسير "جمال" وفقها:" أنا مش مجرد بنحت ملامح أو بعمل بورتاريه، لا أنا عندي هدف وهو أنا محتاج إيه من التمثال، وفلسفته إيه وبالتالي ببدأ شغل على التمثال، وبحاول ابرز طول الوقت الشخصية نفسها مش الملامح"الوقت الذي يقتطعه "هاني جمال" من وقته لنحت تمثال غير محددة فربما تكون شهرا أو أكثر أو أقل.





وعن تمثال فيروز أطلق "جمال" العنان لفلسفة التمثال:" فيروز صوت ملائكي رقيق بيسموه سفيرتنا إلى النجوم وأهل لبنان شايفنها إنها سفيرة من الأرض للسماء، وبالنسبة لي صوتها كله رقة وشجن، بتقف على المسرح شامخة رافعة رأسها مهما كانت الأغنية، ركزت إن أطلع كل ده شخصية رقيقة كلها شموخ ، كمان عملت تاج كفكرة تتوج كل ده".





برغم من لين الطين بين يديه وإتقانه لأدواته كان نحت الفنان الراحل أحمد زكي" من أصعب التماثيل الذي قام بها "هاني": اصعب ملامح يعتبر اتعملت كان لـ أحمد زكي لأنه شخصية متعددة مقدرش أشوفه بشخصية واحدة له شخصيات كتير جدًا، كل دور كان بيعمله ملامحه كانت بتتغير فيها، وده كان بيصعب عليا المهمة أكتر".





يكرس "هاني جمال" جزءا من وقته ويخضع موهبته لتكريم الرموز المصرية في مختلف المجالات:" أنا بركز على رموز فنية وشخصيات مؤثرة، أنا بكون حابب الشخصية وحابب أعملها عمل يخلد ذكرى أو يكرم الاسم والتاريخ فبيكون بمثابة تكريم ورسالة شكر له على طريقتي"، لم يسعى "جمال" وراء بيع منحوتاته أو التوصل لأهل الشخص:" مفيش أي محاولة مني ان اتواصل مع الشخصية، أنا بعمل الشخصية كنوع من الفن، ومن رسالة معينة وتكريم".





كل هذا الإبداع والفن يخرجان من قلب أتيليه صغير ينحت ويحتفظ "هاني جمال" بمنحوتاته بداخله:" بحتفظ بالتماثيل في أتيلية ليا بعملها وبوقفها على مرحلة معينة هي مرحلة مش للعرض لكنها بتكون مرحلة لسه فيها شغل"، ويختتم "جمال" قائلًا:" انا بشتغل على فكرتين وهي فكرة الشخصيات من الزمن الجميل، ومطربين وممثلين نوستاليجا، والفكرة الثانية بوصل رسالة إلى فيروز مثلًا وللعالم كله من خلال الفن التشكيلي من مصر للعالم".