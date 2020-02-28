الزي والمواعيد.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام فريق صن داونز، عصر اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، بحضور سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق، والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي.





وحضر الاجتماع مندوبو نادي صن داونز، إلى جانب مراقب المباراة من الاتحاد الإفريقي أحمد أمجوي من تنزانيا، ومنسق اللقاء خالد لمكشر من تونس، ومراقب الحكام سيلستين من رواندا، والمنسق الإعلامي مصطفى طنطاوي، والمراقب الأمني أندي كوامي من ليبريا.





وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، من حيث مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب والبدء في عمليات الإحماء.





وتقرر أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء وحارس المرمى بالطاقم البنفسجي، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء وحارس المرمى بالطاقم الأخضر، وطاقم التحكيم باللون الأسود.





ويلتقي الأهلي مع صن داونز في السادسة مساء غد السبت على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.



