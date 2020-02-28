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عادة غير صحية.. أضرار شرب الشاي بعد الأكل

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:29 م
اضرار شرب الشاي بعد
اضرار شرب الشاي بعد الاكل
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رشا عوني

اعتاد الكثير على تناول الشاي مباشرة بعد الطعام، ورغم فوائد الشاي إلا أن تناوله بعد وجبة الغداء او العشاء يجلعه أمرا غير صحي، لأن المعدة تكون ممتلئة بالطعام وتفرز المواد المساهمة في الهضم بشكل أفضل لذا ينصح الأطباء بعدم تناول الشاي عقب الأكل مباشرة .


اضرار شرب الشاي بعد الأكل


بحسب ما نشره موقع healthxchange إليك أبرز أضرار شرب الشاي بعد الأكل :


1- أوراق الشاي حمضية وستؤثر سلبا على عملية الهضم

2- إذا كنت تستهلك البروتين في الوجبة ، فإن حمض الشاي سيصلب محتوى البروتين ، مما يجعل من الصعب هضمه.

3-شرب الشاي مباشرة بعد الأكل سوف يتعارض مع امتصاص الحديد من الجسم.

4- يفقد الجسم العناصر الغذائية التي تناولها في الوجبة

5- شرب الشاي بعد الأكل يسبب عسر الهضم

6- شرب الشاي بعد الوجبة يؤثر على امتصاص الجسم للحديد والكالسيوم وبقية العناصر الهامة التي تناولتها في الطعام وبالتالي تصبح بلا قيمة.

أما عن أفضل وقت لشرب الشاي، فيفضل الانتظار لمدة ساعة بعد تناول الطعام ثم شرب الشاي .

 

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