حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لـ مواجهة الترجي .. صور

وصلت حافلة فريق الزمالك إلى استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة الفارس الأبيض والترجي التونسي في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا، وسط حضور جماهيري قارب على الـ 30 ألف مشجع.

وصلت حافلة فريق الزمالك إلى استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة الفارس الأبيض والترجي التونسي في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا، وسط حضور جماهيري قارب على الـ 30 ألف مشجع.