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رياضة

حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لـ مواجهة الترجي .. صور

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:06 م
مباراة الزمالك والترجي
مباراة الزمالك والترجي
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يسرى غازى
وصلت حافلة فريق الزمالك إلى استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة الفارس الأبيض والترجي التونسي في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا، وسط حضور جماهيري قارب على الـ 30 ألف مشجع.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضم التشكيل:

- حراسة المرمى : محمد أبو جبل .

- خط الدفاع : محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد الشافي.

- خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أوناجم - أحمد زيزو - أشرف بن شرقي.

- خط الهجوم : مصطفى محمد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - محمد حسن - محمد عنتر - محمود عبدالرازق شيكابالا - كاسونجو.

حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لـ مواجهة الترجي .. صور
حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لـ مواجهة الترجي .. صور
حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لـ مواجهة الترجي .. صور
حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لـ مواجهة الترجي .. صور
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