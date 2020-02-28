طلبات مبابي تقرب محمد صلاح من اللعب لريال مدريد





وذكر موقع "ديسمارك" الإسباني، أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع محمد صلاح، خلال الصيف المقبل، لحل أزمة الهجوم، الذي يعاني منه الفريق منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.





وأضاف الموقع، أن نادي مجلس إدارة ريال مدريد سيتعين عليه دفع 148 مليون يورو، لضم محمد صلاح، وهو قيمة الشرط الجزائي الموقع في عقد "مو" مع ليفربول.





وتابع الموقع، أن مبالغة باريس سان جيرمان في طلباته المالية للتخلي عن مبابي لصالح ريال مدريد، دفعت إدارة الملكي للتراجع عن فكرة التعاقد مع اللاعب، والتوجه لخطة ضم محمد صلاح.





وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 24 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 15 هدفا، وصنع 6 آخرين.

يسعى مجلس إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.