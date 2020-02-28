معسكر مغلق للمصري بالعين السخنة غدا استعدادا لمباراة نهضة بركان

وواصل الفريق تدريباته اليومية بمعسكره المغلق بالإسماعيلية، حيث أدى منذ قليل مرانه اليومي على ملعب الفندق وذلك تحت قيادة المدير الفني للفريق طارق العشري وبحضور المدير الرياضي عبد الظاهر السقا.





وخلال المران ركز طارق العشري على العديد من النواحي الخططية والتكتيكية وخاصة المتعلقة منها بالانتشار في الملعب وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس ، وكذلك الضغط في أنحاء الملعب ورقابة مفاتيح لعب المنافس ، فيما خاض حراس المرمى مرانا شاقا تحت إشراف مدربهم أيمن بسيوني.