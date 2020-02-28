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تعليم

تعرف على توزيع قطاعات امتحانات الدبلومات الفنية 2020

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:02 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على تنظيم قطاعات امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس.



وقالت وزارة التربية والتعليم إن توزيع القطاعات أصبح كالتالي:
- قطاع القاهرة أ يضم محافظات القاهرة والفيوم والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء.
 
- قطاع القاهرة ب يضم مدارس محافظات الجيزة، وبني سويف، والبحر الأحمر، والتعليم والتدريب المزدوج.

- قطاع طنطا ويضم مدارس محافظات المنوفية والقليوبية.

- قطاع الزقازيق يضم مدارس محافظات الدقهلية ودمياط.

- قطاع قويسنا يضم مدارس محافظات البحيرة والغربية.

- قطاع دمياط يضم مدارس محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والشرقية.

- قطاع دمنهور يضم مدارس كفر الشيخ ، والإسكندرية ومطروح.

- قطاع بني سويف ويضم مدارس محافظات المنيا ، والأقصر ، وأسوان.

- قطاع المنيا ويضم مدارس محافظات سوهاج، وأسيوط، والوادي الجديد، وقنا. 

أما الدبلومات الفنية المركزية ومقرها قطاع القاهرة ، فهي : دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الـ 3 سنوات إعداد مهني، ودبلوم الدراسات الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس.
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