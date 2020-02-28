بومبيو: الولايات المتحدة عرضت المساعدة في أزمة انتشار كورونا في إيران

واشنطن في 28 فبراير /أ ش أ/ قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، اليوم الجمعة ، إن الولايات المتحدة عرضت المساعدة في أزمة انتشار فيروس كورونا في إيران والذي تسبب في وفاة 34 شخصا.





وعبر بومبيو - خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس ، وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية - عن قلقه بسبب عدم شفافية إيران خلال هذه الأزمة.





وقال بومبيو "إن إيران التي تواجه عقوبات أمريكية لم يكن لديها بنية تحتية قوية في القطاع الصحي".





وأعلنت إيران ، اليوم الجمعة وفاة ثمانية أشخاص جراء فيروس كورونا المستجدّ من بين 143 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 34 وعدد المصابين إلى 388 في البلاد.



