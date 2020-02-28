AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بومبيو: الولايات المتحدة عرضت المساعدة في أزمة انتشار كورونا في إيران

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:15 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
واشنطن في 28 فبراير /أ ش أ/ قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، اليوم الجمعة ، إن الولايات المتحدة عرضت المساعدة في أزمة انتشار فيروس كورونا في إيران والذي تسبب في وفاة 34 شخصا.

وعبر بومبيو - خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس ، وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية - عن قلقه بسبب عدم شفافية إيران خلال هذه الأزمة.

وقال بومبيو "إن إيران التي تواجه عقوبات أمريكية لم يكن لديها بنية تحتية قوية في القطاع الصحي".

وأعلنت إيران ، اليوم الجمعة وفاة ثمانية أشخاص جراء فيروس كورونا المستجدّ من بين 143 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 34 وعدد المصابين إلى 388 في البلاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من أمريكا بشأن تفشي كورونا في كوريا الشمالية

بعد إعدام مسؤول.. مخاوف بشأن تستر كوريا الشمالية على مصابي كورونا.. صورة

بومبيو يفضح إيران.. تعمدت إخفاء معلومات عن كورونا

على طريق الوباء.. ارتفاع كبير بأعداد وفيات كورونا في إيران

رغم تفشي الفيروس.. روحاني لـ الإيرانيين: لا تحولوا كورونا سلاحا للعدو

وفاة حسني مبارك.. موت الرئيس الأسبق يطوي صفحة مميزة من تاريخ مصر.. أمير الكويت يبعث برقية تعزية للسيسي.. وارتفاع حالات الإصابة بـ كورونا في الكويت والبحرين.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

ترشيحاتنا

الدعاء يوم الجمعة قبل المغرب.. مدى صحة تحقيق الأمنيات بعد العصر

جمهوري وسندي.. شاهد | محمد رمضان في إمبابة

حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لـ مواجهة الترجي .. صور

طلاب حقوق القاهرة يشتكون من رسوب ثلثي الدفعة في مادة.. والخشت يرد

أخبار الفن| أحمد فلوكس يعلن مرضه .. تحد جديد لـ هاني شاكر من ممثلة شابة

الزمالك ضد الترجي.. حمد الهوني يهدر هدفا وأبوجبل ينقذ في أول ربع ساعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاوف كورونا.. طرد عائلة كندية من رحلة جوية بسبب السعال.. تفاصيل

عادة غير صحية.. أضرار شرب الشاي بعد الأكل

الكونغو.. كل ما تريد معرفته عن ثانى أطول نهر بالقارة.. صور