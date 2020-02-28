أحمد نظيف وأبو الغيط يقدمان واجب العزاء في الرئيس مبارك.. فيديو

شهد محيط مسجد المشير طنطاوي حضور عدد كبير من الشخصيات العامة لتقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك





وكان من بين الحضور أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق، وأحمد نظيف رئيس الوزراء في عهد مبارك ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من الفنانين .





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.



