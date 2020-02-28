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أخبار البلد

أحمد نظيف وأبو الغيط يقدمان واجب العزاء في الرئيس مبارك.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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محمد هاني - عز حسين- صلاح مهدي
شهد محيط مسجد المشير طنطاوي حضور عدد كبير من الشخصيات العامة لتقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك 

وكان من بين الحضور  أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق، وأحمد نظيف رئيس الوزراء في عهد مبارك ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  وعدد من الفنانين .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.

وكان كشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن معاناته من قصور كلوي مزمن والرفرفة الأذنية بالقلب، وقد عانى حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته صباح أمس.
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