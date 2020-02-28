الهلع يصيب المرتزقة.. تفاصيل جديدة في مقتل جنود أتراك بـ ليبيا

كشفت وسائل إعلام ليبية مزيدا من المعلومات حول مقتل أكثر من 15 جنديا تركيًا جراء القصف الذي طال قاعدة معيتيقة الجوية، صباح اليوم الجمعة.





وأوضح العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي أن رتب القتلى الأتراك ما بين مستشارين وحراسهم الشخصيين، مضيفا أنه تم تدمير عدد 2 رادارات عسكرية وغرفة قيادة طائرات مسيرة استخدمت لضرب المدنيين وراح ضحيتها عائلة كاملة في منطقة الرواجح قرب القره بوللي، وفقا لقناة "218" الليبية.









وأشار العميد المحجوب إلى تدمير مصادر النيران في مشروع الموز وغابة النصر والتي كانت تستهدف سكان قصر بن غشير بشكل يومي.









وأكد المسؤول بالجيش الليبي حالة من الهلع والخوف أصابت المرتزقة السوريين والأتراك الذين اتجه عدد منهم إلى ميناء طرابلس مطالبين المغادرة عبر إحدى السفن.









وأضاف أن عملية إسكات مصادر النيران تعد ضرورة وأن كل تمركزات الأتراك والمرتزقة باتت تحت مرمى نيران الجيش ولأن الجيش ملتزم بوقف إطلاق النار فإن أي إنهاء لوجود الأتراك والمرتزقة يعني إكمال السيطرة على ما تبقى من كيلو مترات داخل طرابلس بحسب قوله.







