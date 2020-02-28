موعد مباراة العودة بين الترجي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا





افتتح عبدالرؤوف بن غيث التسجيل للترجي في الدقيقة 27، ليعادل بعدها المغربي محمد أوناجم النتيجة للزمالك في الدقيقة 31، ليظهر مواطنه بنشرقي ويحرز الهدف الثاني للزمالك، قبل أن يتحصل على ركلة جزاء، ليسددها محمود علاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، مؤمنًا انتصار فريقه قبل موقعة العودة.





وتقام مباراة العودة يوم الجمعة القادم، الموافق السادس من مارس، على ستاد رادس الأولمبي، في التاسعة مساءً.





ويلاقي الفائز من تلك المباراة في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي الرجاء المغربي وتي بي مازيمبي الكونغولي، والتي تقام بعد قليل.

حقق نادي الزمالك، فوزًا هامًا على حساب نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في ذهاب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.