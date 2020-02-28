AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة العودة بين الترجي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:31 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements
إسماعيل محمود
حقق نادي الزمالك، فوزًا هامًا على حساب نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في ذهاب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

افتتح عبدالرؤوف بن غيث التسجيل للترجي في الدقيقة 27، ليعادل بعدها المغربي محمد أوناجم النتيجة للزمالك في الدقيقة 31، ليظهر مواطنه بنشرقي ويحرز الهدف الثاني للزمالك، قبل أن يتحصل على ركلة جزاء، ليسددها محمود علاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، مؤمنًا انتصار فريقه قبل موقعة العودة.

وتقام مباراة العودة يوم الجمعة القادم، الموافق السادس من مارس، على ستاد رادس الأولمبي، في التاسعة مساءً.

ويلاقي الفائز من تلك المباراة في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي الرجاء المغربي وتي بي مازيمبي الكونغولي، والتي تقام بعد قليل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلاكيت ثاني مرة.. الترجي التونسي يخسر السوبر الأفريقي

هابي فلانتين.. كارتيرون أول مدرب يفوز بكأس السوبر الأفريقي مرتين على التوالي

اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بعد الفوز بكأس السوبر الإفريقي

تشكيل الزمالك والترجي المتوقع في موقعة دوري أبطال إفريقيا

جماهير الزمالك تهتف لـ عبد الله جمعة بـ مباراة الترجي

شاهد.. احتفال اوناجم بهدفه العالمي في مباراة الزمالك والترجي

ترشيحاتنا

موعد مباراة العودة بين الترجي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

على الهواء.. تامر أمين يغازل إنجي علي والرد مفاجأة.. فيديو

خريطة تفاعلية.. حالات الإصابة والوفاة بـ فيروس كورونا حول العالم

في الثواني الأولى.. أبوجبل ينقذ مرمى الزمالك من هدف محقق للترجي

مش هموت لوحدي ..امرأة في الصين تنشر فيروس كورونا بهذه الطريقة..فيديو

بالصوت .. وصية حسني مبارك قبل وفاته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 علامات تحذيرية.. أعراض قلة شرب الماء

100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك

سيدة تتسبب في موت كلبها الأليف جوعا.. وهكذا عاقبتها المحكمة