المتحدة تعلن انطلاق قنوات اون تايم سبورتس الاثنين

أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية أن الأثنين 2 مارس هو موعد بداية ارسال قنوات أون تايم سبورتس.





يذكر أنه تم الإعلان في وقت سابق أن مجموعة "المتحدة للخدمات الإعلامية" بالاشتراك مع "الهيئة الوطنية للإعلام" ستقدمان معا باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة، وهى باقة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports وبمقتضى هذا الإعلان يتم ضم قنوات أون سبورت، والتي تم إطلاقها نهاية 2016، وحققت نجاحا كواحدة من أفضل القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة من مصر على النايل سات وقناة "تايم سبورت" الفضائية، والتى حققت نجاحا رائعا أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019.





وتأتي هذه الخطوة بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على الشاشات الرياضية المصرية، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بينهما.





وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية بأن الأثنين هو موعد جماهير الرياضة المصرية والعربية مع انطلاق تلك الباقة الرياضية المميزة والتى تبدأ إرسالها بقناتين هما أون تايم سبورتس واون تايم سبورتس 2 وترددهما هو نفس التردد الذي كان مخصص لـ أون سبورت و هو 10853 افقى و تتميز قنوات أون تايم سبورتس بخريطة قوية تغطى كرة القدم و كرة اليد و السلة و الطائرة والفروسية والاسكواش وكافة اللعبات الرياضية الأخرى.





وكشف "صالح" عن الخريطة البرامجية للقنوات فوضح أن قناة أون تايم سبورتس بها مجموعة من البرامج الرائعة مثل "ملعب أون تايم" و الذى يقدمه الكابتن أحمد شوبير والإعلامى سيف زاهر ويذاع البرنامج طوال الأسبوع فى الحادية عشر مساءً وبرنامج "ستاد مصر" والذى يغطى مباريات كرة القدم طوال الأسبوع و يقدمه الإعلاميين تامر صقر وكريم خطاب وإبراهيم عبد الجواد، بالإضافة إلى سيف زاهر وأـحمد شوبير ومعهم كوكبة من أعتى المحللين مثل أيمن يونس وعماد متعب وحازم إمام والشيخ طه إسماعيل وعبد الظاهر السقا ووليد صلاح ومحمد عمر ومحمد ابو العلا وفقرات التحكيم مع أحمد الشناوى وسمير عثمان و كوكبة من المراسلين الأكفاء فى الملاعب فى الملاعب بالإضافة إلى البرنامج الصباحي "بي اون تايم" والذى يقدمه أميرة جمال و كريم رمزى من السبت للخميس الساعة 11 صباحا.





وأضاف أنه على أون تايم سبورتس 2 تجد عدد من البرامج المميزة مثل برنامج "جمهور التالتة" و الذى يقدمه الاعلامى ابراهيم فايق من السبت للأربعاء الساعة 11 مساء وبرنامج "دقيقة 60" ويقدمه يحيي حمزة و محمود بدراوى من السبت للخميس الساعة 7 مساء أما برنامج "ملاعب الأبطال" والذي يقدمه ميرهان عمرو وشيما صابر من السبت للاربعاء الساعة 9 مساء وبرنامج "اون سبوت" والذى تقدمه شيما صابر كل جمعة الساعة 7 مساء.





والجدير بالذكر أن تامر مرسى رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية قد صرح أن قنوات أون تايم سبورتس ستكون على تطورا لما تم بناؤه من قبل فى المجموعة سواء فى قنوات أون سبورت، أو التجربة الناجحة لتايم سبورتس ليتم الاستفادة من الكوادر المميزة مع إضافة محتوى مميز كذلك التمكين من الحصول على حقوق رياضية فضائية متميزة للمشاهد المصرى والعربى.





وسيتم التركيز على الوصول للمشاهد بصورة متميزة من خلال بنية أساسية قوية، وفريق من المحترفين فى العمل الرياضى التليفزيوني في مصر والشرق الأوسط، لافتا إلى أنه تم تعيين شركة POD وكيلا إعلانيا لمجموعة القنوات الفضائية الرياضية كما أكد أن كافة الترتيبات قد أوشكت على النهاية فى انتظار ضربة البداية يوم الأثنين 2 مارس.





كما أشاد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتعاون المستمر مع المتحدة للخدمات الإعلامية وشركاتها، مؤكدا اعتزازه بالكوادر المصرية التى تستطيع تقديم إعلام رياضي مميز، بالشكل العالمي الذي يشاهده المشاهد المصرى وأكد زين استمرار قناة تايم سبورتس الأرضية فى عرض المحتوى الخاص بالحقوق الأرضية التى تحصل عليها مصر بمقتضى الاتفاقيات الدولية والقارية.