إلهام شاهين ومفيد فوزي في عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك.. صور

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وبدأ عزاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك، مساء اليوم، من داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث وصل علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك إلي المسجد؛ لتلقيه.





وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، والذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.





وكشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن معاناته من قصور كلوي مزمن ، والرفرفة الأذينية بالقلب، وقد عانى حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته.



