بـ 5 خطوات..إزاى تمنع طفلك من البكاء في السيارة

يواجه الكثير من الآباء الأمهات مشكاكل عدة مع التنقل بأطفالهم داخل السيراات، ولعل أهمها هى بكاء الطفال صغار السن بشكل شبه مستمر بمجرد الدخول للسيارة والجلوس فيها فى معظم الرحلات سواء كانت طوية أو قصيرة.

ولكن هانك بعض النصائح عند إتباعها يمكن معالجة الأمر تمامًا، و جعل الطفال فى حالة مزاجية أفضل بدون أى توتر قد يسببونه لقائد السيارة، حتى لا يعطلونه عن الانتباه للطريق.

1 – اشغل الطفل

لعل هذا السب السهل فى القيام به وذلك لشغل تركيزه عن الطريق، ويفضل الإستعانة بالألعاب الإليكترونية عبر الموبايل أو التابلت أثناء القيادة.

2 – تشغيل موسيقى وأصوات هادئة

قم بتشغيل أغانى ومسيقى هادئة تساعد الطفال على الإسترخاء والتفعاعل معها أحيانًا، حيث يشعرون بالإطمئنان أكثر ولا ينتبهوا لمسافة الطريق فى حال كانت طويلة.

3- الأكل قبل التحرك

لابد من إطعام الطفل قبل الذهاب لأى مكان حتى لايشعر بالجوع، كونه واحد من اكثر الأسباب لبكاء الأطفال.

4 – وضعبة الجلوس

لابد من التأكد من وضعية جلوس الطفل حتى لايصاب باى ألم سيجعله ينخرط فى البكاء، وراعاة وضع الحزام عليه دون أن يضيق عليه المساحة.

5- درجة حرارة السيارة

ييفضل أن تكون درحة الحرارة معتدلة ولا تصل للسخونة أو البرودة الشديدة لضمان عدم بكاء الطفل.