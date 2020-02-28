AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

اخبار البرلمان.. تنسيقية الأحزاب تلتقي أمين عام النواب.. وتوقعات مبشرة بشأن تراجع الدولار قريبا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:47 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في 3 خطوات.. تنسيقية الأحزاب: نتلقى مقترحات الاستحقاقات الانتخابية

وفد التنسيقية كعب داير على الأحزاب.. زيارة 7 أحزاب في أسبوع لبحث الاستحقاقات الانتخابية.. والوفد يفتح باب المشاركة أمام المواطنين

في ضيافته.. التنسيقية تلتقي عبد المنعم سعيد للاستماع لرؤيته في الاستحقاقات الانتخابية

التنسيقية تلتقي صفي الدين خربوش للاستماع لرؤيته في الاستحقاقات الانتخابية

التنسيقية تلتقي عمرو هاشم ربيع للاستماع لرؤيته في الاستحقاقات الانتخابية

تنسيقية الأحزاب تواصل لقاءاتها بشأن الاستحقاقات الانتخابية بالاجتماع مع عمر هاشم وصفي الدين خربوش.. ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات: تدعم الدور التشاركي في إخراج القوانين وإثراء الحياة السياسية

ترشيحاتنا

شاهد.. أحمد فلوكس يكشف عن سبب دخوله المستشفى

شاهد.. اللقطات الأولى من عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك

بعد جدل دخوله الجنة أم النار.. وزير الأوقاف يرد على مهاجمي مجدي يعقوب

تعليق ناري من هيثم فاروق في فوز الزمالك على الترجي

قرار عاجل من محمود الخطيب بشأن استبعاد كهربا وتجميده لأجل غير مسمى

شاهد.. رد فعل جمال مبارك عند استقبال شيخ الأزهر في عزاء الرئيس الاسبق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مأساة بسبب وجبة سمك.. تعرف على التفاصيل

بسبب مقاس خاتم الخطوبة.. خلاف بين عروسين يثير الجدل على السوشيال ميديا

من دبي.. انطلاق أكبر رحلة سيارات كهربائية حول العالم في ٦أيام