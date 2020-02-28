اخبار البرلمان.. تنسيقية الأحزاب تلتقي أمين عام النواب.. وتوقعات مبشرة بشأن تراجع الدولار قريبا

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الجمعة 28 فبراير:

لأصحاب القروض والأقساط.. تعرف على فوائد قانون التمويل الاستهلاكي الجديد

التنسيقية تلتقي الشوبكي للاستماع لرؤيته في الاستحقاقات الانتخابية

بعد انخفاضه 32 جنيهًا.. برلماني يكشف سبب التراجع المفاجئ في أسعار الذهب

يكسر حاجز الـ 15 جنيها.. توقعات مبشرة بشأن تراجع الدولار قريبا

ننشر التشكيل الجديد لأمانة العلاقات الخارجية بمستقبل وطن

علاء عابد: منتجات السجون في مصر تنافس بقوة في الأسواق

على مدار يومين.. الشئون الأفريقية بالبرلمان تكشف تفاصيل زيارتها لقناة السويس

منها خفض الأسعار وحد أدنى للمغتربين.. ننشر أبرز تصريحات 8 وزراء بالبرلمان