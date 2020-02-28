على مدار يومين.. الشئون الأفريقية بالبرلمان تكشف تفاصيل زيارتها لقناة السويس

قامت لجة الشئون الافريقية بمجلس النواب بعمل زيارة ميدانية لهيئة قناة السويس والمشاريع التابعة لها برئاسة النائب طارق رضوان، - رئيس اللجنة ، وعضوية النواب ماجد أبو الخير - وكيل اللجنة، النائب جمال محفوظ - أمين سر اللجنة، والنائب فوزي مصيبع ، والنائب حسن أحمد حسن والنائب مني منير والنائب هشام مجدى ، والنائب الدكتورة إيناس عبد الحليم، والنائب احمد وائل المشنب.





استقبل السيد الفريق أسامة منير ربيع - رئيس هيئة قناة السويس، وفدًا من لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان - رئيس اللجنة وبرفقته أعضاء اللجنة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.





حضر من لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب ماجد ابوالخير - وكيل اللجنة جمال محفوظ - امين السر، النائب ايناس عبدالحليم، النائب مني منير، نائب فوزي مصيبع، النائب وائل المشنب، النائب هشام مجدي والنائب حسن احمد حسن .





تأتي الزيارة في إطار حرص لجنة الشئون الافريقية للوقوف علي أهمية قناة السويس في تعظيم دور التجارة البينية شمالا وجنوبا للقارة الافريقية وتحديدا ان القناة هي شريان الربط للتجارة البينية ما بين الدول الافريقية وقارة أوروبا. وتهدف أيضا الزيارة إلى التعرف عن قرب على المستجدات التنموية لمشروعات قناة السويس.





في كلمته، رحب الفريق ربيع بالوفد وعبر عن تقديره للدور المنوط بلجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب لدعم علاقات التعاون والشراكة مع الأشقاء الأفارقة وتقوية الروابط المختلفة على المستويين الشعبي والرسمي، متمنيًا نجاح المساعي المختلفة للتقارب المصري الإفريقي.





وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس الجديدة تعدت كونها أحدث مشروعات تطوير المجرى الملاحي، حيث نجحت في تعزيز تنافسية القناة والحفاظ على مكانتها الرائدة، ورفع تصنيفها، بزيادة القدرة العددية والاستيعابية، وعامل الأمان الملاحي وغيرها من المزايا الملاحية التي نجحت في كسب ثقة العملاء من التوكيلات الملاحية.





وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس الجديدة تعد باكورة المشروعات التنموية العملاقة التي تبنتها الدولة المصرية لإعادة الريادة الاقتصادية، فضلًا عن كونها بمثابة مشروع البنية التحتية الأهم لدعم مخطط تطوير موانيء المنطقة والمشروعات اللوجيستية ومشروعات القيمة المضافة الجاري إنشائها ضمن مشروع تنمية منطقة القناة.





من جانبه، أعرب النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لدفع عجلة التنمية بمنطقة القناة، مؤكدًا استعداد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب للعمل على دعم سُبل التعاون المصري الإفريقي، وذلك بنقل تطورات المشروعات القومية التي تتبناها الهيئة والتعريف بها والعمل كسفراء لجذب الاستثمارات الإفريقية، وذلك تنفيذًا لرؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق التعاون والربط بين مصر وإفريقيا في كافة المجالات.





خلال الزيارة، شاهد الوفد عرضا تقديميًا عن تاريخ القناة و مراحل تطويرها المختلفة مرورًا بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميًا والحفاظ على مكانتها الرائدة.





عقب ذلك توجه الوفد لمشاهدة نموذج لمحاكاة السفن بقاعة مركز المحاكاة، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة ثم تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز علي ارض الواقع .









في اليوم الثاني من زيارتها إلي قناة السويس، تفقد الوفد البرلماني للجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، مبنى الترسانة البحرية التابعة لهيئة قناة السويس،، شركة الاستزراع السمكي والأحياء المائية ، بالإضافة الي شركة قناة السويس للحاويات (مرسك) بوجود الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.





وخلال الزيارة التفقدية لمبنى الترسانة البحرية التابعة لهيئة قناة السويس،التي تمت برفقة المهندس عادل الشبراوي ، مدير إدارة الترسانات بالهيئة، كشف المهندس أحمد البربري، رئيس قسم التصميم والتدريب بترسانة بورسعيد، عن استهداف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس خطة للنهوض بالبنية الأساسية لتطوير الترسانات ببورسعيد والسويس، وتم البدء فى مشروع شراكة مع الجانب الروسى فى هذا الصدد، لزيادة الطاقة الاستيعابية في الصيانة والبناء.





وأضاف البربرى ، فى ضوء تعقيبه على تأكيد رئيس لجنة الشؤون الافريقية طارق رضوان، أهمية تقديم الهيئة خدمات إنشاء الأساطيل البحرية فى إطار التعاون والشراكات مع الدول الأفريقية، مشيرا إلى الجهود المضنية فى تطوير أعمال الترسانة والهيئة لكن من الضرورى ألا يقتصر الأمر علي خدمات الأسطول المصرى واستهداف بعد استراتيجى أوسع وتعظيم الخدمات إقليميا وأفريقيا سواء بإنشاء الأساطيل أو الصيانة والتجميع، وعلق رئيس قسم التصميم والتدريب بترسانة بورسعيد، بتأكيده أن إمكانيات الهيئة والترسانة مؤهلة للقيام بهذا الدور.





وفي سياق متصل، شدد البربرى ،علي تميز الترسانة فى صناعة السفن بجميع أنواعها بما فيها الصناعات الداخلية للسفينة حيث الكابلات والتشطيبات الداخلية،وأن 35% من طاقة الترسانة موجهة فى هذا الصدد، مشيرا أيضا إلى أن مجال تعزيز التعاون مع أفريقيا يمكن أن يشمل العبارات والمعديات للتمييز المصري فيها.





كما لفت أحمد البربرى، إلى أن الهيئة تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء أسطول متطور من سفن الصيد لتشغيل شباب الصيادين، وفقًا لأفضل المواصفات والتقنيات الفنية مشيرا إلى أنه من المتوقع تسليم (34) مركب صيد كدفعة أولى من أصل 100 مركبة بدءًا من شهر أغسطس القادم ، لافتا الى الحصر المبدئى لتكلفة المراكب حتى الآن تخطي 21 مليون جنيه ، وتعقيبًا علي أسئلة النواب، أكد البربرى ، أن الطاقة الاستيعابية لمركبة الصيد الواحدة تقدر بنحو 30 طن وتستوعب طاقم عمل يتراوح ما بين 8 - 12 فرد.





المحطة الثانية للجنة كانت تفقد شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية بحضور الفريق أسامة ربيع ،رئيس هيئة قناه السويس، حيث شهد الحضور استخراج الأسماك المختلفة من الأحواض السمكية وسط هتافات "تحيا مصر" من الصيادين.





من جانبه، قال اللواء العربي أحمد السروي ، عضو مجلس إدارة شركة الاستزراع السمكي، إنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغطية السوق المحلي بالأسماك الشعبية مثل "البلطي" و"البوري" بأسعار ملائمة للمواطنين يتم حاليا الضخ فى السوق المحلي عبر المنافذ المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، وذلك جنبا إلى جانب التصدير.





وأضاف العربى، أن الشركة كانت تنتج في البداية الأسماك البحرية لاسيما وأن المياه التى تعذى الأحواض تعتمد علي مياه قناة السويس (مالحة)، لكن مع توجيهات الرئيس بإنتاج الأسماك الشعبية مثل البلطى تم التحكم فى درجة الملوحة بأحواض انتاج هذه الأسماك، متابعًا: كافة الأسماك المنتجة ذات جودة فائقة وتباع بسعر التكلفه، حيث توزع لمشروعات الشباب التي لا يزيد صافي ربحها عن 10 ٪؜.





وتابع العربي، أن كيلو البلطي يباع بـ 20 جنيها و35 جنيها للبوري، لافتًا إلى أنه يتم استخدام علف هو الأجود من نوعه ينتج في شركة مصرية بخبرة نمساوية، ولا يتم الاحتفاظ بكميات كبيرة من العلف في موقع الأحواض السمكية بل الشركة حرصا علي تقديمه طازج للأسماك ، لافتا الى تصدر سمك " الدنيس " نسبة الأعلي مبيعات الشهر الماضي في السوق المحلي يليه الجمبري.





اختتم الوفد البرلماني برئاسة النائب طارق رضوان، وعضوية النواب ماجد أبو الخير وكيل اللجنة، جمال محفوظ أمين سر اللجنة، وحسن أحمد حسن و مني منير وفوزي مصيبع وهشام مجدى والدكتورة إيناس عبد الحليم، ووائل المشنب الزياة بتفقد شركة قناة السويس للحاويات (مرسك).