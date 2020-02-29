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فن

شاهد.. أحمد فلوكس يكشف عن سبب دخوله المستشفى

السبت 29/فبراير/2020 - 12:13 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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كريم ناصر
كشف الفنان أحمد فلوكس عن سبب دخوله المستشفى، بعدما تعرض لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، عبر حسابه على الفيس بوك . 

وكتب "فلوكس" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "بشكر كل اللي سأل عني واللي جالي للمستشفى واللي اتواصل مع أهلي الحمد لله على كل حال، أنا ضغطي علي مرة واحدة لقيت نفسي مش قادر اتنفس وأخدوني المستشفى والحمد لله طلع ده من ضغط الشغل و إرهاق شديد من اللي بنشوفه في الدنيا ديه، ربنا يخليكو ليا ويحميكم جميعا".

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" الذي شارك في بطولته مع أحمد عز، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، أحمد فلوكس، ومحمد فراج، وإخراج شريف عرفة.
شاهد.. أحمد فلوكس يكشف عن سبب دخوله المستشفى
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