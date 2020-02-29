شاهد.. أحمد فلوكس يكشف عن سبب دخوله المستشفى

كشف الفنان أحمد فلوكس عن سبب دخوله المستشفى، بعدما تعرض لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، عبر حسابه على الفيس بوك .





وكتب "فلوكس" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "بشكر كل اللي سأل عني واللي جالي للمستشفى واللي اتواصل مع أهلي الحمد لله على كل حال، أنا ضغطي علي مرة واحدة لقيت نفسي مش قادر اتنفس وأخدوني المستشفى والحمد لله طلع ده من ضغط الشغل و إرهاق شديد من اللي بنشوفه في الدنيا ديه، ربنا يخليكو ليا ويحميكم جميعا".



