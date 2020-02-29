قبرص: أردوغان يتعمد تغيير التركيبة السكانية لدينا من خلال استغلال اللاجئين

هاجم وزير داخلية قبرص، نيكوس نوريس، مساء أمس الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أنه يتعمد التسبب في خلق مشكلة لاجئين داخل قبرص من خلال توجيه المهاجرين عمدًا لعدة أشهر إلى جنوب جزيرة قبرص اليونانية المنقسمة عرقيًا لتغيير التركيبة السكانية هناك.





ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن نوريس قوله: "أكثر من ثلثي المهاجرين يدخلون الجنوب المعترف به دوليًا من خلال الشمال القبرصي التركي الانفصالي الذي تعترف به تركيا فقط، وهو الأمر الذي تحاول أنقرة من خلاله تغيير الهيئة الديموغرافية للجزيرة ولن نقبل بهذا أبدًا".





وجزيرة قبرص مقسمة منذ احتلال القوات التركية الجزء الشمالي منها في عام 1974 بعد انقلاب عسكري هدَف إلى ضمها لليونان.





ويدير الثلث الشمالي من الجزيرة ما يعرف بـ"جمهورية شمال قبرص التركية"، التي لا تعترف بها سوى أنقرة. أما الجزء الباقي من الجزيرة فيشكّل جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.





ومنذ فشل قمة في سويسرا بين الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس وأكينجي في يوليو 2017، توقفت المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام في الجزيرة المتوسطية.